MLB／追求山本由伸落空不氣餒 費城人與王牌惠勒談續約

山本由伸上週宣布「開獎」，以12年3.25億投手史上最大約加盟休賽季大獲全勝的道奇隊，有贏家就有輸家，對先發輪值有需求的季後賽競爭者目光紛紛轉向市場上剩餘投手，不過費城人並不是其中一員，而是打算將預算花在補強外野手和續約王牌惠勒（Zack Wheeler）上。

費城人在自由市場剛開市時，隨即以7年1.72億美金價碼和自家養成的諾拉（Aaron Nola）達成續約，當時總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就提到球隊接下來的操盤目標都是補強弱項，包含牛棚、中外野等等，但願意為山本由伸破例。

雖然費城人不認為自己在搶人大戰有優勢，但據傳費城人提出足夠有競爭力的報價，足以相信和洋基、道奇、大都會等隊平起平坐，「我們非常有競爭力，也很有侵略性，當我們對他進行彙報時，我想有好好的展示這支球隊。」

不過唐布洛斯基也透露，隨著談判越來越深入，球隊也越意識到山本陣營對洛杉磯和紐約的偏好，再多的錢都無法改變這點，「我不認為這和其他事有關係，他單純更想成為道奇球員，歸根結底，他只是不太適合來費城。」

追求山本失利後，費城人著眼在替陣容提升深度，而非剩餘的大咖自由球員，除了相對溫和的微幅升級外，球隊首要任務也放在續約惠勒上，惠勒2019年以5年1億1800萬美元加盟費城人，現在看來是物超所值，明年季末將成為自由球員的他屆時將滿34歲，球隊應會朝高薪短約談續約。