MLB／大谷招待山本吃高級日料 每人3.6萬日圓由老闆請客

大谷翔平和山本由伸前後加盟道奇，新賽季將攜手爭冠。日前大谷與山本共進晚餐，日媒指出這頓高級日料每人要價3.6萬日圓（約新台幣7873元），但其實是店家請客。

大谷翔平為招待山本由伸，美國時間上周六前往洛杉磯比佛利山莊高檔日本餐廳「Matsuhisa」用餐，翻譯水原一平也在場。日本名廚松久信幸也在個人IG貼出與大谷及山本的合照。

據《富士新聞網》報導，這間餐廳離道奇球場約20分鐘車程，店員表示大谷喜歡白肉，點了比目魚；山本則喜歡魷魚。此外還有A5和牛、帝王蟹天婦羅手工蕎麥麵等高級料理。店員還透露這頓飯是老闆祝賀禮，兩人都很開心，他們享用的餐點每人約3.6萬日圓。

大谷翔平以10年7億美元加盟道奇，刷新北美職業運動最大合約紀錄；山本由伸和道奇簽下12年3.25億美元合約，成為大聯盟全職投手最高薪。