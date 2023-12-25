MLB／嗆山本由伸不值3億合約 前太空人球員遭網酸「作弊」

山本由伸日前以12年3.25億美元價碼加盟道奇，總值和年限打破全職投手紀錄。已退休的前太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）對此不以為然，他發文稱山本不值這份合約，反而引發大批網友嘲諷。

山本在大聯盟一球未投，就打破洋基塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）的合約紀錄，因此道奇球團操作受到部分球迷質疑，瑞迪克就發文寫道，「為何要給從未在大聯盟投球的人3.25億美元？」

How do you give a guy $325 million without ever throwing a pitch in MLB — Josh Reddick (@JRedDubDeuce) 2023年12月22日

貼文一出，有網友力挺瑞迪克，直言棒球被毀了。不過大部分網友都在砲轟瑞迪克，「一個日本球員拿3億合約，被一個靠作弊得到世界大賽冠軍的人說棒球毀了」、「你怎麼作弊，然後說自己是世界冠軍？」、「瑞迪克像往常一樣是一個小丑」。

瑞迪克2016年曾效力道奇，整體攻擊指數（OPS）僅0.643。2017年轉戰太空人後打出生涯年，OPS飆升至0.847，他最終也隨太空人奪冠。不過太空人後來被爆出作弊醜聞，因此瑞迪克被不少球迷視為作弊一員。