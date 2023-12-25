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MLB／G5勝利打點助遊騎兵封王 強打捕手賈維爾轉戰水手

聯合新聞網／ 綜合報導
強打捕手賈維爾。 美聯社
強打捕手賈維爾。 美聯社

據大聯盟官網報導，水手簽下強打捕手賈維爾（Mitch Garver），合約為2年2400萬美元，水手將在體檢通過後正式公布。

遊騎兵世界大賽對決響尾蛇，賈維爾在G5敲出勝利打點，幫助遊騎兵封王。他今年只蹲捕28場，57場擔任指定打擊，守過1場一壘。打擊方面，344打席敲出19轟、50分打點，打擊率0.270，整體攻擊指數（OPS）0.870。

賈佛2017年在雙城登上大聯盟，2019年單季轟出31發全壘打，奪下美聯捕手銀棒獎，不過後來因傷成績下滑。他2022年春訓被交易到遊騎兵，水手將成為他效力的第3支大聯盟隊伍。

大聯盟官網預測賈佛將擔任指定打擊，水手可能退出重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）和索勒（Jorge Soler）爭奪戰，不過角落外野還有補強需求。

遊騎兵 水手

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