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MLB／大谷翔平曝人生最重要3件事 有愛犬後不再孤單
大谷翔平上個月榮獲美聯年度MVP，他在節目上與愛犬「擊掌」，成為媒體及球迷關注焦點。昨天NHK播出大谷特別節目，大谷也提到自己與愛犬的生活日常。
當大谷被問「想成為怎樣的人」時，他回答：「吃飯、睡覺、棒球（Eat，Sleep，Baseball）。」大谷翔平直言想法沒太多改變，「作為一名普通人，吃好吃的食物、打棒球和睡很多覺，這就是最好的。」
日前大谷以10年7億美元合約轉戰道奇，他在加盟記者會上曝光愛犬的日文名字是「デコピン」；英文名字是「Dekopin」。日文的意思是彈額頭；英文則有著引誘和圈套的意味。
今年大谷再度奪下MVP，被問到與往年有何不同時，大谷認為有了愛犬後，不再是孤獨一人，「這個感覺很新鮮，一起起床、吃飯和睡覺。」
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