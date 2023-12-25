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MLB／若手肘第3度動刀 大谷翔平：可能無法維持二刀流
日本NHK電視台昨天播放大谷翔平特別節目，大谷在訪談中談到動右手肘手術的心境，坦言如果再動刀，可能難以維持二刀流。
大谷在2018年曾進行手肘韌帶置換手術（TJ手術），今年9月他右手肘再度受傷，用「內部支撐（internal brace）」新技術治療，明年確定無法重返投手丘。對此大谷在節目上表示，「作為投手第二次動手術，如果再次出現相同症狀，會考慮換守備位置，不確定是哪個位置，但事情可能會變成那樣。」
大谷認為自己能預測疲勞的高點和累積程度，但被投球時鐘影響，「今年有投球計時器，讓我有點不適應，持續出賽疲勞更容易累積，有改善的空間。」
近年橫掃球（sweeper）成為大聯盟投手熱門球路，大谷是其中的佼佼者，但也對手肘造成壓力，大谷就表示，「當球速提高時，肘部施加力量會改變，球速上升是主因。」
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