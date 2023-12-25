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MLB／大谷翔平豪贈保時捷給隊友愛妻 感謝讓出17號

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平大手筆贈送新隊友妻子一輛保時捷。 美聯社
大谷翔平大手筆贈送新隊友妻子一輛保時捷。 美聯社

洛杉磯道奇隊後援投手凱利的妻子艾許利（Ashley Kelly）從丈夫新隊友大谷翔平那裡提早收到節慶大禮。昨晚上傳社群媒體影片顯示，艾許利打開家門看到路邊停了一部送給她的銀色保時捷。

路透社報導，負責交車的司機告訴艾許利：「這是妳的，翔平送的，他想要送妳一台保時捷（Porsche）。」

「二刀流」大谷翔平本月稍早以10年7億美元天價合約落腳道奇隊，艾許利的丈夫凱利（Joe Kelly）讓出自己的17號背號給這位新隊友。

艾許利於大谷翔平簽約之前就在社群媒體上發起#Ohtake17活動，製作搞笑影片向他招手，宣稱會為大谷翔平讓出自己丈夫的17號球衣。她甚至表示要把翔平（Shohei）的翔，加進兒子Kai的名字裡，改名為ShoKai，只為招攬大谷加盟道奇。

並沒有紀錄顯示他們給兒子改名，不過凱利讓出17號背號，改穿99號。17號是大谷翔平效力洛杉磯天使隊6個球季期間使用的背號。

大谷翔平 天使

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