MiLB／林盛恩明年想投打二刀流 主動向紅人爭取

頂著「二刀流」封號旅外加盟紅人隊，林盛恩今年第一個球季在新人聯盟短暫試水溫，專注打擊，明年球季他跟球團爭取同時上場投球，希望以此為出發點，「就算沒成功，也可以確定選哪一邊比較好。」

林盛恩在今年6月與紅人隊簽約，季中新秀排名空降農場第20名，球探報告對他的投球、打擊能力都給予肯定，然而今年球季因旅美後球季僅剩1個多月，只上場打擊，9場出賽35打席敲出6支安打，有3分打點、6分得分，另有2次盜壘成功。

今天穀保家商舉辦第4屆校友OB賽，林盛恩首次以職棒球員身分參與，感受很不同，他也透露，明年想要跟球團討論，希望上場投球，「看看哪邊比較好。」

大聯盟已經有大谷翔平成功施行二刀流，林盛恩也想要先在小聯盟嘗試，「之前投球、打擊，2邊程度差不多，但可能一天只有投或打好，希望可以當天兩邊都好。」

回顧今年球季，林盛恩因高中尾聲較少打擊，到美國後花了些時間適應、調整，「一開始沒有到想要的狀態，後來有越來越好。」

不過身材看起來，林盛恩大了一號，他透露，體重從85公斤上升到96、97公斤，原因是在美國的重口味食物，林盛恩說：「球隊定期會檢查體重，有發現越來越重，但問過營養師，沒有建議體重的規定，只要運動表現不影響就好。」但他希望能減到90公斤。