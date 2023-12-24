MLB／松井裕樹加盟教士 海外開幕戰有機會對決大谷翔平

教士隊季後一直尋找牛棚戰力，今天確定簽下28歲左投松井裕樹，合約總額5年2800萬美元，成為日籍後援投手歷年最大合約。

教士將於3月20、21日在南韓首爾高尺巨蛋對決道奇隊，進行大聯盟海外開幕戰，松井有機會對決大谷翔平，成為日本球迷期待的超級戲碼。

松井過去效力日職樂天隊10季，一共出賽501場（29場先發），戰績25勝46敗76中繼236救援，今年39場救援成功締造個人單季最佳紀錄，也奪下太平洋聯盟救援王。

教士本季82勝80敗，在國聯西區排名第3，未能打進季後賽，松井成為季後首位從自由球員市場簽下的球員，2026、27年都可行使逃脫權，若在合約期間出現嚴重手肘傷勢，教士可在第5年動用700萬美元選擇權。

松井今年在樂天出賽59場，投出2勝3敗8中繼39救援，大聯盟官網指出，他在最近3季合計152局投出214次三振、防禦率1.42，成為日職最頂尖的救援投手。

大聯盟近5年自由球員市場，松井僅是第3位獲簽合約的後援投手，前兩人是教士隊蘇亞雷斯（Robert Suarez）5年4600萬美元、大都會隊狄亞茲（Edwin Diaz）5年1.02億美元，松井的身價也是今年自由球員市場後援投手最高。