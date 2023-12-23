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MLB／大都會爭山本搶輸道奇 老闆：下次會調查誰是我們球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸選擇從小就心儀的道奇隊，讓大都會老闆很失望。 路透
山本由伸選擇從小就心儀的道奇隊，讓大都會老闆很失望。 路透

自由市場最大咖日籍投手山本由伸下家出爐，最後選擇從小就心儀的道奇隊，並簽下12年3.25億美元破紀錄合約，讓積極爭取的紐約雙雄大都會與洋基都吃了閉門羹，其中與道奇開出相同條件的大都會老闆寇恩（Steve Cohen）受訪時就自嘲，下次要先調查對方是否是大都會球迷。

山本的合約無延遲付款、附帶5000萬美元的簽約金，以總值3.25億美元打破洋基隊王牌投手柯爾的9年3.24億美元紀錄，12年長度也是投手合約前所未見，在大聯盟還1球未投，就已讓各隊為他大撒幣。

兩支紐約豪門也在競逐行列，大都會隊跟進3.25億美元報價，洋基隊開3億美元合約，最終不敵大谷招手，以及山本從小就是道奇迷的特殊情感。

這樣的結果讓曾親自飛去日本與山本由伸洽談，並邀請他至家中作客用餐的大都會老闆寇恩很失望，但他表示球團已展現最大誠意，只是「競爭就是會有輸贏，未能成功搶到人也沒辦法」。

至於有傳聞指出山本由伸因為從小就是道奇迷，才讓他決定前往洛杉磯，寇恩對此則打趣地說：「下一次我們會仔細調查，看看哪位日本球員從小就是大都會迷。」

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