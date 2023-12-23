MLB／山本由伸奔道奇 合約破紀錄

今年冬天的自由市場，有誰搶得贏道奇隊？三屆日本職棒澤村賞得主山本由伸爭奪戰出爐，他點頭與道奇簽下12年3.25億美元（約台幣101億）合約，與大谷翔平當隊友，合約總值、年限打破全職投手紀錄。

昨天一度傳出大谷、山本將一起出席NFL洛杉磯公羊隊主場賽事，最終山本缺席，讓現場等候的媒體稍感失望，但不久後重磅消息傳出，多家美國媒體報導山本將與道奇簽約，因體檢未完成，球團未證實這項消息。

山本的合約無延遲付款、附帶5000萬美元的簽約金，以總值3.25億美元打破洋基隊王牌投手柯爾的9年3.24億美元紀錄，12年長度也是投手合約前所未見，在大聯盟還1球未投，就已讓各隊為他大撒幣。

兩支紐約豪門也在競逐行列，大都會隊跟進3.25億美元報價，洋基隊開3億美元合約，最終不敵大谷招手。

道奇先後搶下大谷、山本，將今年3月在世界棒球經典賽奪冠的日本隊兩張王牌納入麾下，兩筆投資超過10億美元。洛杉磯時報分析提到，大谷10年7億美元合約中高達6.8億美元的延遲付款，讓爭取山本的計畫得以實現，道奇等於是拿向大谷「融資」的錢去簽下山本。

大谷手肘韌帶動刀，明年預計以單刀模式出賽，25歲的山本有望為道奇扛起王牌投手重任，與布勒、葛拉斯諾共組前段輪值。

母隊歐力士隊則藉著這筆輸出賺進5060萬美元入札金，排名史上第3高，僅次於達比修有5170萬美元、松坂大輔5111萬美元，但兩人的數字都是出現在價高者得議約權的年代，現行制度則是按合約總額採比例計算，時空背景全然不同。