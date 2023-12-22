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MLB／紐約竟然搶輸山本由伸 紐郵：被當匹茲堡的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紐約兩支球隊在山本爭奪戰中落敗，洛杉磯又贏了！ 截圖自大聯盟官方X
紐約兩支球隊在山本爭奪戰中落敗，洛杉磯又贏了！ 截圖自大聯盟官方X

日籍強投山本由伸前進道奇隊，收下12年3.25億美元合約，兩支紐約球隊在爭奪戰中落敗，「紐約郵報」哀怨比喻：「這就是被當匹茲堡的感覺、這就是被當克里夫蘭的感覺」。

洋基大都會隊爭取山本由伸的企圖心濃厚，也一直被認為處於領跑位置，洋基教頭布恩（Aaron Bonne）多次在訪問中談到山本，語氣中都顯得十分自信，今天也才剛透露近日與山本的碰面，包括松井秀喜的招募影片以及為他送上18號條紋衫以示誠意。

然而山本最終選擇還是道奇，決定與大谷翔平當隊友，美國媒體曝光兩支紐約球隊的報價，大都會與道奇相同，洋基則是端上總額3億美元的合約，對一位在大聯盟1球未投的日籍投手來說，都已是極具誠意的價碼。

紐約郵報發文形容紐約的失意，「兩支球隊都願意為了他打開錢包和支票簿，但這都不重要了，紐約只是他的第二或第三順位，洛杉磯又贏了。」「大谷前腳跟剛與道奇簽下10年7億美元合約，山本緊接著也選了道奇。」報導中形容，紐約球隊競逐球星失敗，這種感覺就像匹茲堡、就像克里夫蘭，「現在洛杉磯才是球星們想去的地方。」

道奇 洋基 大都會

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