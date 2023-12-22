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MLB／大聯盟又改6大新規 投球時鐘再減2秒工會投反對票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟又修改投球時間秒數，將從20秒縮短到18秒。 美聯社
大聯盟又修改投球時間秒數，將從20秒縮短到18秒。 美聯社

大聯盟規則又要改了，明年球季投手出手時間限制將從20秒縮短到18秒，訪視投手丘次數、換投時機都不同，想讓比賽時間變得更短，只不過連兩年規則調動引發球員工會反對，認為應該多點時間觀察規則改變對選手健康的影響。

大聯盟競技委員會前年提出新規則，2023年起採取投球計時、限制投手退板和牽制次數、限制防守佈陣、加大壘包等，今天又傳出有數項新的變動。

1. 跑壘線放寬：原本合法跑壘區僅限壘線到三呎線之間，明年增加壘線到內野草皮間也納入合法跑壘範圍，不會被認為是妨礙守備。

2. 投球計時縮短：有人在壘包上時，投手投球時間限制從20秒縮短為18秒，而壘上無人時依舊維持15秒限制，根據聯盟統計，今年球季開始投球時間限制後，投手平均出手時間為7.3秒。

3. 換投限制：投手在局間上場熱身後，就需要至少面對一名打者，聯盟表示，今年球季有24起案例，投手在上場熱身後就被換下場，導致比賽增加了約3分鐘。

4. 單場各隊訪視投手丘次數：新球季將從5次縮減到4次，不過第9局可獲得額外1次，根據聯盟調查，這是球迷最不喜歡看到的場景，而今年球季球隊每場平均訪視投手丘2.3次，有98%的比賽都沒有超過4次。

5. 投球計時起算時機：當出現死球狀態後，投手只要接到回傳球且比賽恢復進行，投球計時器就會開始計算，而不是過去站上投手丘才開始，避免投手故意延遲上丘時間。

6. 熱身時間：當後援投手離開牛棚準備上場熱身時，若進入場中時間剩下不到2分鐘，熱身時間將設定為2分鐘，而非原本的2分15秒。

然而多項改變引起球員工會不滿，工會主席克拉克（Tony Clark）發表聲明指出，大聯盟這個球季才修改多項規則，如今又要做出改變，「這沒有必要，且對球迷、球員或是競賽也沒有幫助，下個球季應該用來好好搜集數據，檢驗規則改變對球員健康、安全、受傷以及恢復時間有什麼影響，這是我們關注的地方。」

大聯盟競技委員會是由6名球團老闆、4名球員和1名裁判組成，克拉克表示，4名球員代表都投出反對票，但人數劣勢無法改變決定。

大聯盟 牛棚

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