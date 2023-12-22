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MLB／大谷+山本一起出席NFL賽事烏龍一場 身旁只有一平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷如期來到公羊SoFi體育場，身旁只有翻譯水原一平。 路透
大谷如期來到公羊SoFi體育場，身旁只有翻譯水原一平。 路透

NFL洛杉磯公羊隊今天的賽事吸引媒體關注，全因大谷翔平、山本由伸的名字一起出現在貴賓名單中，最終僅大谷現身，仍然造成場內一陣轟動。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）今天率先報導，大谷、山本將會出席今晚公羊主場賽事；多位洛杉磯當地記者也跟進證實，包括洛杉磯時報記者哈里斯（Jack Harris）進一步提到，兩人預計都會待在老闆包廂裡觀戰。

大谷翔平造訪NFL洛杉磯公羊隊主場，獲得特製球衣。圖／取自洛杉磯公羊X
大谷翔平造訪NFL洛杉磯公羊隊主場，獲得特製球衣。圖／取自洛杉磯公羊X

消息走漏，是因公羊此役的嘉賓名單，外界期待這是大谷拉攏山本加入道奇陣營的場合，但山本並未現身。消息指出，大谷陣營邀請山本一起觀看這場比賽，這也是山本名字會出現在名單上的原因，但山本最終來不了。

大谷如期來到公羊SoFi體育場，身旁只有翻譯水原一平，兩人的到來受到球員、球迷熱烈歡迎，公羊球團為他送上特製印有的17號背號和「OHTANI」的球衣，網友回應也很捧場：「又轉隊了？」「這難道是2026年公羊四分衛嗎？」

但也有更多球迷納悶，為何時至今日才見到大谷造訪公羊的盛況，「他根本沒搬家欸！他已經在洛杉磯待了6年。」「完全顯示了根本沒人在乎天使，大谷跟同城市的另一支球隊簽約，結果現在搞得好像教宗訪美一樣。」

大谷翔平 道奇 天使

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