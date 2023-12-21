MLB／讚大谷是道奇隊史最偉大簽約 鐵粉分析師慘遭砲轟

大谷翔平以10年7億美元價碼加盟道奇，成為北美職業運動史上最大合約。大谷鐵粉兼《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）跟過往一樣讚揚大谷，這次卻慘遭國外網友無情砲轟。

韋蘭德在節目上表示：「大谷翔平是道奇隊史最重要的簽約，我不認為這說法有何問題，這是最重要、最巨大且最具影響力的合約。簽下大谷的球隊將永遠被銘記，大谷將以道奇，而不是天使球員身分進入名人堂，貝比魯斯（Babe Ruth）效力過紅襪，但大家只記得他效力洋基。」

結果這番言論引發許多國外球迷砲轟，因為韋蘭德竟忽視首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）的貢獻，有球迷表示，「不要詆毀大谷的簽約，因為它確實有巨大影響力，但羅賓森才是道奇隊史最重要簽約。」

"It's the most important signing in Dodgers history." @BenVerlander breaks down the impact that the Shohei Ohtani-Dodgers deal will have on this season and beyond. pic.twitter.com/TJlbCOKCil — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年12月19日

羅賓森（Jackie Robinson）因黑人身分，遭遇種族歧視，當時所有球隊都拒絕簽他，甚至有人不願和他一起比賽，道奇在反對聲浪下和羅賓森簽約，羅賓森也在1945年成為第一位在大聯盟出賽的黑人球員，羅賓森也用表現打破種族歧視隔閡。為紀念羅賓森貢獻，大聯盟將他的「42號」球衣永久退休，初登場4月15日更訂為「羅賓森日」。