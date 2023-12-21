MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管曝談話內容

道奇休賽季在多支球隊競爭下脫穎而出，以10年7億美元合約網羅大谷翔平。道奇一直都想得到大谷，如今終於美夢成真，道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也透露他說了哪些話，成為大谷改披道奇戰袍的關鍵。

大谷高中畢業及剛挑戰大聯盟時，道奇都有極力爭取他加盟，但直到這次才成功。弗里德曼近日在節目自曝，他對大谷說，「無論你如何定義我們過去10年的成功，但現在目標是讓未來10年更好，我們有完善的農場系統和核心成員，對我們來說，贏球就是一切。」

大谷效力天使6季繳出頂級數據，加上楚奧特（Mike Trout）仍無法打進季後賽，且球團補強方針混亂，農場也透支。

反觀道奇連11年闖進季後賽，且保持戰力的同時，農場新血也源源不絕，但道奇這11年只奪下1冠，如今大谷加入道奇，弗里德曼認為雙方擁有共同目標，就是贏球。