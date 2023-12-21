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MLB／日媒曝松井裕樹合約4年約金額 達比修是加盟教士關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
松井裕樹。 美聯社
松井裕樹。 美聯社

樂天金鷲守護神松井裕樹季後挑戰大聯盟，昨天傳出與教士達成複數年合約，日媒《體育報知》指出，這是一份4年30億日圓合約（約2100萬美元），體檢通過後就會公布。

報導指出，松井裕樹曾收到紅雀3年20億日圓報價（約1400萬美元），但教士合約更好，且達比修有在陣中，兩人曾在經典賽並肩作戰，這點成教士搶人成功的關鍵因素。

松井裕樹在教士將穿上「1號」球衣，與日職時期相同，不排除繼續擔任守護神。由於教士與道奇同屬國聯西區，屆時松井裕樹和大谷的對決將也會成為觀戰重點。

松井裕樹日職生涯10年投659.2局，防禦率2.40，累積236次救援成功。今年出賽59場，防禦率1.57，摘下生涯新高的39次救援成功。

松井裕樹 達比修有 教士

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