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MLB／投球可與藍鳥王牌並駕 美媒給山本由伸球種高評價

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸是目前自由市場最夯球員，據傳他將在聖誕節前做出決定。 新華社
山本由伸是目前自由市場最夯球員，據傳他將在聖誕節前做出決定。 新華社

大谷翔平「開獎」後，山本由伸成為自由市場上頭號大咖，據傳至少有7隊投入競爭行列，也連帶讓他的身價水漲船高，破2億是基本，有機會拿到3億，甚至打破柯爾（Gerrit Cole）的歷史紀錄也不是夢，山本條件為何如此誘人？除了25歲的年紀優勢，美媒《The Athletic》近期也全面剖析他的球種，給出超高評價。

報導中指出，山本的直球上看99英哩，均速坐落在95英哩上下，速度、轉速、轉軸、水平位移綜合起來勝過全聯盟9成2的投手，雖然略遜於千賀滉大，但和高4吋的藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）相比，速度跟位移都十分接近，是大聯盟前20名的速球。

至於指叉球的評價就更高了，作者直呼山本的指叉球只能用「噁心」來形容，有機會成為全聯盟最好的指叉球，它跟四縫線比起來有整整20吋垂直落差，且兩種球路之間只差5英哩，對打者來說幾乎是難以應付的組合，全大聯盟沒有任何一名投手能在指叉球垂直位移如此大的情況下，維持相同的球速。

而山本的另一拿手武器曲球同屬菁英級別，垂直位移為65.8吋，水平位移為14.2吋，威力勝過9成投手，幅度和巴塞特（Chris Bassitt）、弗里德（Max Fried）等明星強投接近；至於切球就比較普通，低於大聯盟平均。

作者也補充，山本鬼神般的控球才是讓他將這些球種完美運用的主因，山本的頂尖控球能讓他自在將球控制在好球帶邊角，模板是艾佛林（Zach Eflin）、柯比（George Kirby），這兩人都是著名「控球大師」，本季每9局投出不超過1.2次四壞球。

最後，作者總結，山本的模板是「有著巴塞特的曲球和艾佛林控球的高斯曼」，有著主宰賽場的條件，「毫無疑問簽下山本的球隊將會獲得一位王牌，唯一疑慮僅在於他能負擔多少局數而已。」

山本由伸

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