MLB／聽到巨人報價嚇到腿軟 李政厚：不因合約而有壓力

韓籍強打李政厚上週以6年1.13億美元大約加盟巨人隊，創下亞洲職棒野手史上最大約紀錄，也是首位「億元男」，合約附帶第四年季後逃脫條款，這筆合約價碼之優渥超出外界預估，就連李政厚受訪時也坦言，起初聽到巨人報價時連自己都嚇了一大跳。

李政厚今天在機場接受媒體聯訪，談及這筆替亞洲球員寫下新猷的合約，李政厚不諱言：「這筆報價之大，以至於我有點腿軟，我經歷了很多不同的情緒，能夠加入這這支享有盛譽的球隊是我的榮幸，也希望場上表現能符合期待。」

除此之外，李政厚也提到，國小時就立下挑戰大聯盟的目標，如今終於圓夢，自己不會因為這筆合約感到壓力，因為這代表從小付出的努力正在收到回報，能替韓國球員帶來激勵的效應，「這樣的合約會讓年輕球員們有更大的夢想，有些球員比我有天賦，我期待他們變得更好，也希望我能表現好，讓大聯盟對韓國球員有正面看法。」

下賽季的國聯西區飄著濃濃的「亞洲味」，除了李政厚待的巨人，道奇隊有大谷翔平、教士隊有達比修有，未來同場對決次數肯定不會少，對此李政厚則說：「我認為將我跟大谷比較毫無意義，他是世界上最好的棒球員，而我才剛起步，所以我只專注於自己該做的事。」

李政厚後續補充，還沒打算修改打擊機制，而是會看現有的機制成效如何，自己還很年輕，屆時能快速調整，談到在巨人球場想做到什麼，他則趣答：「我想把球轟到舊金山海灣。」