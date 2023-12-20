MLB／天使失去大谷後沒打算躺平 傳鎖定國聯塞揚史奈爾

在二刀流巨星大谷翔平確定轉戰洛杉磯另一支球隊道奇隊後，天使隊戰力面臨折損，原先就擠不進季後賽的陣容一下子少了整整10WAR值的產能，不過球隊顯然沒有打掉重建的意思，仍在自由市場上動作頻頻，近期他們將目光鎖定在史奈爾（Blake Snell）身上。

根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，天使近期和史奈爾陣營進行了對話，並且對這名新科國聯塞揚獎得主很有興趣，「天使不被認為是山本由伸的有力競爭者，因此他們不需要等待山本的選擇再來採取行動。」

史奈爾和山本由伸是現自由市場上公認最佳的兩名投手，其中山本又因為年紀優勢掀起一波搶人大戰，如同眾球星要先等待大谷翔平「開獎」後才會決定去向，史奈爾的市場熱度也受到山本的波及，這或許也給了天使搶人優勢，能夠更積極和史奈爾接觸。

除了天使之外，巨人和大都會據傳都是密切關注史奈爾的球隊，他們也同時在競爭山本由伸，本季史奈爾繳出14勝9敗，防禦率2.25成績，180局內飆出234次三振，同時也送出全聯盟最多的99次四壞球。

如果扣除大谷翔平132局內投出3.14防禦率，目前預計組成天使下賽季輪值的5名投手今年合計先發111場，防禦率高達4.53，補強先發投手仍是休賽季的重要課題。