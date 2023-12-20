MLB／傳松井裕樹獲教士複數年合約 達比修有關注消息睡不著

日職樂天金鷲隊左投松井裕樹挑戰大聯盟，據大聯盟官網報導，他已和教士達成複數年合約，將和前輩達比修有同隊。

松井裕樹日職生涯10年投659.2局，防禦率2.40，累積236次救援成功。今年出賽59場，防禦率1.57，摘下生涯新高的39次救援成功，2017和2023年都是經典賽日本隊成員。

報導也點出松井的優缺點，他身高173公分較為矮小，但能用快速指叉球讓打者揮空。直球速度約92英里至94英里，最快球速為96英里，滑球也是武器球。不過他生涯保送率高達10.9%，高於大聯盟平均的8.3%。

事實上在消息曝光前，教士隊日籍投手達比修有已就在推特上「暴雷」可能和松井裕樹成為隊友，很關心合約交涉進度，寫下：「我睡不著，因為我很擔心」。最後才補上「松井裕樹確定轉籍教士」，網友也笑稱這是「真正內部人士的爆料」。

気になって眠れません😭



松井裕樹 パドレス移籍が決定的に https://t.co/wXOS3eV4kd — ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) 2023年12月20日

教士今年休賽季碰上財務問題，恐無法留下頂級終結者海德（Josh Hader）；松井裕樹則是他們休賽季第一筆補強。官網預測蘇亞雷斯（Robert Suarez）將接任終結者，松井裕樹可能擔任重要局數投手。