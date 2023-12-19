MLB／未穿上勇士球衣就被「Thank You」 老將卡本特成第6人

「木匠」卡本特（Matt Carpenter）去年在洋基隊回春，季後教士隊開出2年1600萬合約網羅。日前勇士送出農場外野手坎貝爾（Drew Campbell），得到卡本特、牛棚左投柯爾（Ray Kerr）和150萬美元現金，不料3天不到，勇士就釋出卡本特。

卡本特剛滿38歲，曾3度入選明星賽，大聯盟生涯13季累積175支全壘打，打擊率0.260、整體攻擊指數（OPS）0.818。去年他在洋基獲154打席，就敲出15支全壘打，OPS是聯盟頂尖的1.138。

不過卡本特今年轉戰教士成績校正回歸，237打席只敲出5發全壘打，打擊率0.176，勝場貢獻值（WAR）為-0.3。

教士因財務問題決定送走卡本特，據《The Athletic》先前報導，勇士希望轉賣卡本特。如今卡本特被釋出，代表他在交易市場乏人問津。

值得一提的是勇士休賽季動作頻頻狂交易，但成為另類「轉運站」，有6人只是過水，尚未穿上勇士球衣就被「Thank You」，分別是送投手岡薩雷茲（Marco Gonzalez）去海盜、科瓦爾Ｉ（Jackson Kowar ）到水手、一壘手懷特（Evan White）到天使、捕手史塔西（Max Stassi）到白襪，透過規則五選秀拿到的新秀投手湯瑪斯（Tyler Thomas）則被丟到天使，至於卡本特則是直接被釋出。