MLB／搶大谷翔平、索托失利後 藍鳥領跑強打貝林傑爭奪戰
本季打回MVP身手的明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）是自由市場剩餘球員中最佳打者，而他也喊話要2億美元以上大約，目前藍鳥、巨人、小熊等隊都有意願網羅這名強打，其中又以薪資充裕的藍鳥最為積極。
藍鳥隊休賽季至今風聲不斷，展現補強渴望，不只曾一度是大谷翔平爭奪戰中最大黑馬，也參與過少年重砲索托（Juan Soto）交易案討論，但最終都無法如願得手，如今將目光擺在貝林傑身上。
貝林傑本季繳出.881攻擊指數，外帶26轟、20盜、97打點全能身手，附帶金手套級守備，季末摘下東山再起獎，攻守兩端都屬自由市場頂尖戰力，根據《今日美國》報導指出，藍鳥休賽季加入大谷翔平的競價，此舉也是向球員們證明有能力匹配任何大約。
這個休賽季藍鳥先發中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）成為自由球員，加上藍鳥有意讓史普林格（George Springer）固定移防角落外野，中外野的補強變得迫在眉睫，加上年輕核心小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）等人還尚未換約，藍鳥還握有薪資紅利。
除了藍鳥領跑貝林傑爭奪戰，前東家小熊也緊追其後，但貝林傑喊出的價碼可能會是讓總管霍耶爾（Jed Hoyer）卻步的原因。
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