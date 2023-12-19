快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／美國媒體又翻車！山本由伸爭奪戰本周才正式開標

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸身價持續飆漲，預料這週內就會有結果。 美聯社
山本由伸身價持續飆漲，預料這週內就會有結果。 美聯社

自從大谷翔平以10年7億天價轉戰道奇隊後，另一名日籍球星山本由伸就晉身自由市場上最大咖球員，而他的身價一路水漲船高，甚至喊到破3億美金，挑戰新科美聯塞揚柯爾（Gerrit Cole）的史上最大約，不過《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）今天闢謠，表示山本陣營今天才開放球團競價。

相比於大谷翔平行動如同謎團的低調，山本陣營則顯得高調不少，根據報導指出，近一周山本西岸、東岸都造訪過，並與洋基、大都會、道奇等隊會面，尤其是紐約的兩支豪門都已經見過了兩次，外界預估他將在聖誕節前做出決定。

隨著山本的市場熱度提高，傳出的合約價碼也越來越驚人，除了幾乎篤定破2億，更有可能上看3億，直逼柯爾2019年簽下的9年3.24億大約，挑戰達比修有寫下的最高入札金，先前更傳出巨人、紅襪都已經提出3億以上數字。

不過記者帕桑在X上提到，這些資訊都是子虛烏有，山本陣營拜訪各隊時只有請對方開出初步報價，以表明是「認真的」，此後就沒有再徵求新一輪的報價，因此真正的競價應該會在本周才開始，屆時包括洋基、大都會、紅襪、巨人、藍鳥、費城人、道奇7隊都會投入這場搶人大戰。

在大谷翔平之前尚未決定下家時，也是各是消息滿天飛，更曾鬧出「大谷搭上前往多倫多私人飛機」大烏龍，如今山本的動向引來全大聯盟關注，美媒的合約新聞再度「翻車」，也顯示今年自由市場的超高熱度，山本最晚能在美東時間1月4號前做出決定。

美金 紐約 山本由伸

相關新聞

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

大谷翔平今年3月代表日本出戰世界棒球經典賽（WBC），最終接連擊敗墨西哥和美國，奪下冠軍。日本首席教練白井一幸昨天在節目上透露，大谷的一句話，成為日本逆轉墨西哥的關鍵。 日本在四強戰遭遇墨西哥，

MLB／大谷招募影片分數加爆 葛拉斯諾：他說想幫我打全壘打

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）從光芒被交易到道奇隊後，近一步簽下5年1.365億美元合約，今天他在訪問中證實，大...

MLB／美國媒體又翻車！山本由伸爭奪戰本周才正式開標

自從大谷翔平以10年7億天價轉戰道奇隊後，另一名日籍球星山本由伸就晉身自由市場上最大咖球員，而他的身價一路水漲船高，甚至喊到破3億美金，挑戰新科美聯塞揚柯爾（Gerrit Cole）的史上最大約，不過

MLB／資淺分紅放榜 台美混血卡洛爾181萬美元獎金比年薪還多

大聯盟本季資淺選手分紅放榜，水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）成為獲利王，收下186萬53...

MLB／搶大谷翔平、索托失利後 藍鳥領跑強打貝林傑爭奪戰

本季打回MVP身手的明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）是自由市場剩餘球員中最佳打者，而他也喊話要2億美元以上大約，目前藍鳥、巨人、小熊等隊都有意願網羅這名強打，其中又以薪資充裕的藍鳥最為

MLB／大谷翔平帶愛犬享受耶誕氣氛 台灣僑民現場巧遇

日本球星大谷翔平3天前風光加盟洛杉磯道奇，人仍在南加州，今天他在一處海灘市鎮被台灣僑民直擊，帶著愛犬一起享受耶誕節氣氛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。