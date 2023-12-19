MLB／美國媒體又翻車！山本由伸爭奪戰本周才正式開標

自從大谷翔平以10年7億天價轉戰道奇隊後，另一名日籍球星山本由伸就晉身自由市場上最大咖球員，而他的身價一路水漲船高，甚至喊到破3億美金，挑戰新科美聯塞揚柯爾（Gerrit Cole）的史上最大約，不過《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）今天闢謠，表示山本陣營今天才開放球團競價。

相比於大谷翔平行動如同謎團的低調，山本陣營則顯得高調不少，根據報導指出，近一周山本西岸、東岸都造訪過，並與洋基、大都會、道奇等隊會面，尤其是紐約的兩支豪門都已經見過了兩次，外界預估他將在聖誕節前做出決定。

隨著山本的市場熱度提高，傳出的合約價碼也越來越驚人，除了幾乎篤定破2億，更有可能上看3億，直逼柯爾2019年簽下的9年3.24億大約，挑戰達比修有寫下的最高入札金，先前更傳出巨人、紅襪都已經提出3億以上數字。

不過記者帕桑在X上提到，這些資訊都是子虛烏有，山本陣營拜訪各隊時只有請對方開出初步報價，以表明是「認真的」，此後就沒有再徵求新一輪的報價，因此真正的競價應該會在本周才開始，屆時包括洋基、大都會、紅襪、巨人、藍鳥、費城人、道奇7隊都會投入這場搶人大戰。

在大谷翔平之前尚未決定下家時，也是各是消息滿天飛，更曾鬧出「大谷搭上前往多倫多私人飛機」大烏龍，如今山本的動向引來全大聯盟關注，美媒的合約新聞再度「翻車」，也顯示今年自由市場的超高熱度，山本最晚能在美東時間1月4號前做出決定。