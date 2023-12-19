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MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今年3月代表日本出戰世界棒球經典賽（WBC），最終接連擊敗墨西哥和美國，奪下冠軍。日本首席教練白井一幸昨天在節目上透露，大谷的一句話，成為日本逆轉墨西哥的關鍵。

日本在四強戰遭遇墨西哥，9局上結束日本落後墨西哥1分。白井一幸回憶大谷當時說了一句話，「如果這麼輕鬆贏球就不好玩了吧？正因如此，奪下世界冠軍才有價值，我們上場吧，衝啊！」

大谷9局下先敲出二壘安打帶動士氣，吉田正尚隨後獲得保送，近況不佳的村上宗隆扛出深遠長打，助日本以6：5氣走墨西哥，闖進冠軍賽。

值得一提的是，日本冠軍戰遭遇美國，大谷賽前向全隊喊話的內容，入圍日本2023年流行語，他當時說，「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。看向一壘是高史密特，中外野有楚奧特，外野還有貝茲，只要打棒球一定都聽過這些選手，但是只有今天，仰慕對手是無法超越他們的，我們是來超越的、是來登上第一的，今天就好，把那些仰慕捨棄掉吧，只要想著勝利就好。好，我們上場吧。」

大谷翔平

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