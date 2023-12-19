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MLB／資淺分紅放榜 台美混血卡洛爾181萬美元獎金比年薪還多

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊台美混血卡洛爾獲得的大聯盟分紅獎金比年薪還多！ 路透
響尾蛇隊台美混血卡洛爾獲得的大聯盟分紅獎金比年薪還多！ 路透

大聯盟本季資淺選手分紅放榜，水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）成為獲利王，收下186萬5349美元分紅，響尾蛇隊台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，收下181萬2337美元（約台幣5685萬）的大紅包。

現行勞資協議針對年資未滿3年、還沒有薪資仲裁資格的選手，設置總額5000萬美元的分潤，根據WAR值排出前100人，可以分得這筆獎金，另外還有新人王、年度MVP、塞揚票選前5，以及入選年度第一及第二隊的額外獎金，今年合計101名選手拿到這筆獎金。

J-Rod的獎金靠美聯MVP票選排名第4（100萬美元）堆高，卡洛爾則是年度第一隊（100萬美元），他的國聯新人王按規定雖有75萬美元，但年度獎項僅取一項獎金較高者計算，其餘獎金則由WAR值公式得出。

這筆獎金的設計，讓不少年輕選手靠成績直接年收翻倍，像是卡洛爾今年3月與響尾蛇隊簽下8年1.11億美元合約，今年年薪為162.5萬美元，分紅獎金超越年薪，在耶誕節前收到大禮。

最多年輕選手拿到獎金的球隊是金鶯、老虎隊，各有7人，金鶯合計730萬美元為最高，其中又以捕手拉契森（Adley Rutschman）近180萬美元領銜，在全大聯盟則是排名第3高額獎金。

卡洛爾 大聯盟 金鶯

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