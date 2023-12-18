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新北U18／張翊笙先發4局飆10K搶勝 教練讚：鬥志很旺盛不膽怯

中央社／ 新北18日電
新北U18棒球賽台中市18日預賽首戰與昆士蘭隊交手，台中市隊先發投手張翊笙（圖）開賽連飆7K，4局投出10次三振失1分，率隊以9比1搶勝。中央社記者謝靜雯攝
新北U18棒球賽台中市18日預賽首戰與昆士蘭隊交手，台中市隊先發投手張翊笙（圖）開賽連飆7K，4局投出10次三振失1分，率隊以9比1搶勝。中央社記者謝靜雯攝

新北U18棒球賽台中市今天預賽首戰與昆士蘭隊交手，台中市隊先發投手張翊笙開賽連飆7K，4局投出10次三振失1分，率隊以9比1搶勝，他在高中球速進步約12公里、要當自己的偶像。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽台中市隊今天與澳洲昆士蘭隊在新莊棒球場交手，台中市隊先發投手張翊笙開賽連抓7個出局數都是三振，直到3局1人出局後被泰勒（Jackson Tyler）敲出二壘打，再被敲出安打失掉1分。

張翊笙馬上回穩、沒有多掉分數，今天總計用53球投4局，僅被敲出2支安打，投出10次三振，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊搶勝，張翊笙是勝投。

台中市隊總教練林彥騰稱讚張翊笙最近幾個月進步很多，以前登板會有點「抖抖的」，高一是鋁棒組球員，高二開始有比較多出賽機會也變得更有責任感、比較沉穩，敢於跟打者對決，鬥志很旺盛、不會膽怯，心理技術上也成長很多。

林彥騰表示，張翊笙也有練打，擔任野手時守備位置是外野，也算有爆發力，投球球速最快約在137公里，目前還沒看出哪邊比較突出，維持投球、打擊都練。

張翊笙自評今天表現80分，比較好的部分是變化球可以控在想要的位置，但球速沒有發揮出來，今天三振數很多，主要是跟捕手的搭配默契不錯，也有稍微要求自己。

張翊笙是台中人，但國小3年級搬家到新北，小學5年級開始接受正規棒球訓練，高中回到台中打球，高一多是擔任打者，但他對投球比較有信心，高一球速約125公里，目前已經進步到137公里。

張翊笙除了直球外變化球還有曲球、滑球、指叉球，少棒階段有與韓國隊交手經驗，但對上澳洲球隊是第一次，直言澳洲球隊很有風格，感覺場上很享受。

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