MLB／認真？官網盤點5位終結者潛力股 藤浪晉太郎上榜

日籍投手在今冬大聯盟自由市場上成為熱門標的物，也別忘了還有尚在等待合約的藤浪晉太郎，大聯盟官網盤點5位有機會逢低買進的終結者潛力股，其中之一就是藤浪。

大聯盟官網報導指出，儘管市場上還有幾位已有實績的終結者，但對於球隊來說，最好的投資在於挖掘可望成為終結者的潛力後援投手，選出5位有機會在新球季為新東家關門的投手。

藤浪的名字在第三位上榜，報導中提到他是位有趣的存在，「想要成為一位可以終結比賽的後援投手，藤浪還有一道障礙必須清除，就是他的控球。」但如果這個部分可以修好，他的能力會是終結者等級，「每天能投到103哩的投手，可不是那麼好找。」

藤浪上季共有16K是靠100哩以上的直球取得，排名大聯盟投手第6多，最快的一K為102.6哩；文中也提到，藤浪效力金鶯隊時期的成績，有展現出自己的驚人球速，足以成為一位有價值的後段局數投手，他如同一項待開發的計畫，如果來到對的球隊，有機會帶來巨大報酬。