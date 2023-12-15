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MLB／喜迎大谷翔平 球團高層：目標讓日本球迷變成道奇粉

中央社／ 洛杉磯14日專電
大谷翔平天價合約加盟道奇。 美聯社
大谷翔平天價合約加盟道奇。 美聯社

「二刀流」球星大谷翔平今天召開加盟洛杉磯道奇後的首場記者會，他身穿海軍藍西裝，搭配白襯衫和藍色領帶。在脫下外套後，大谷穿上印有17號的道奇主場球衣，然後戴上印有LA的球帽，不過在開始發表談話前，他將帽子拿了下來。

大谷提到一件讓他印象深刻的事，那就是道奇高層在會面時表示，雖然道奇過去10年都有打進季後賽，拿下一座世界大賽冠軍，但還是認為是失敗的，「當我聽到這件事時，我知道他們很關注贏球」。

舞台上的電子看板閃爍著用英文、日文寫的：「大谷翔平，歡迎來到道奇。」大谷對道奇老闆華特（Mark Walter）、總裁卡斯登（Stan Kasten）、棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman） 、總經理葛梅斯 （Brandon Gomes） 、總教練羅伯茲（DaveRoberts）表達感謝。

佛里曼說：「大谷可以說是棒球史上最有天賦的球員。我們的目標之一就是讓日本的球迷都變成道奇的粉絲。」

29歲的大谷翔平是獨特的「二刀流」好手，能同時擔任打者與投手，他離開待了6年的洛杉磯天使，投入自由球員市場。道奇本月11日宣布以10年7億美元合約贏得大谷爭奪戰，讓他從天使轉戰同城的道奇。大谷表示他是在公布前夕於8日做出決定。

大谷也對天使表達了感謝，他說：「那是趟有趣的旅程，是個很棒的過程。」

為了讓大谷能穿道奇17號的球衣，道奇投手凱利（Joe Kelly）換了球衣背號。

凱利說：「我們的目標是每年參加世界大賽，因此，若能在關鍵時刻派上無所畏懼的球員，那會有很大的幫助。」

洛杉磯 佛里曼 日本 日文

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