MLB／巨人官宣李政厚加盟 合約細節曝光2027年有逃脫條款

巨人隊今天正式以6年1.13億美元價碼（約新台幣35.3億），簽下南韓強打「風之孫」李政厚，合約細節也公布。

巨人要額外支付韓職培證英雄隊1882.5萬美元的入札金，這份合約2027年有逃脫條款，2024年為700萬美元、2025年1600萬美元，2026和2027年都是2200萬美元，2027和2028年都是2050萬美元，還有500萬美元簽約金。

另外，李政厚每年都要捐錢給巨人慈善機構，2024年捐6萬美元、2025年8萬美元、2026和2027年各11萬美元、2028和2029年則是10.25萬美元。

李政厚在韓職生涯平均打擊率高達0.340，2022年更打出23轟、113分打點，打擊率0.349的生涯年，奪下年度MVP。今年只敲出6轟，打擊率0.318，更因右腳踝傷勢導致球季提前報銷。不過球探報告認為，他的防守有大聯盟中外野手平均水準，打擊能力略高於聯盟平均。