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MLB／加盟道奇記者會避談第2次手術種類 大谷翔平：我並非專業

中央社／ 綜合外電報導
大谷預計將接受手術治療。 法新社
大谷預計將接受手術治療。 法新社

美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平今天召開加盟洛杉磯道奇後的首場記者會時，避談他是否已接受第2次俗稱「湯米約翰手術」的手肘韌帶置換手術。

日本每日新聞報導，記者問到未稱第2次的手術為「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的理由，是否是為了在轉隊交涉時占優勢。

大谷表示，最初的階段要動什麼手術是醫師必須決定，在對外公布消息時還未確定方向。

記者追問第2次手術是湯米約翰手術是否為事實，大谷表示「手術方式跟前一次不太一樣，要如何描述我並非專業，覺得醫生可能比較清楚吧」。

美聯社報導，大谷上次接受媒體採訪是在8月9日，他當時受訪兩週後因投球受傷，需要在9月19日接受手術，執刀的醫師是目前擔任道奇隊醫的運動學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）。大谷可能要到2025年才會回到投手丘。

艾爾崔許曾在2018年10月為大谷進行湯米約翰手術。

大谷繼續穿17號球衣 美聯社
大谷繼續穿17號球衣 美聯社

報導還說，大谷今天也不願透露上週末和道奇簽下創紀錄的10年7億美元合約前，還曾與哪些球隊談過。

大谷透過翻譯水原一平表示：「自由球員市場仍在運作，我真的不想打亂他們的計畫，我不想說錯話，因此我不是很想談論與其他球隊討論的內容。」

不過他也表示自己迫不及待加入道奇並且往前邁進。

大谷也透露了愛犬的名字。大谷11月16日第2度獲選年度最有價值球員（MVP）時，和愛犬出現在大聯盟電視頻道MLB Network上，當時可見那隻狗的英文名字是Decoy，但牠也有日文名字，原本叫做Dekopin，日文的意思為用中指彈額頭的動作，但對美國人而言有點難發音，因此就用比較好稱呼的Decoy。

大谷翔平 天使

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