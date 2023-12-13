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MLB／道奇打包光芒2球星？阿羅薩雷納曬大谷合照引遐想

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、光芒球星阿羅薩雷納(右)。 截圖自阿羅薩雷納IG
大谷翔平(左)、光芒球星阿羅薩雷納(右)。 截圖自阿羅薩雷納IG

大谷翔平以10年7億美元天價加盟道奇，且合約97%薪水都會延遲支付，讓道奇有額外薪資空間補強。如今有消息傳出，光芒球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）可能被交易至道奇。

阿羅薩雷納出生於古巴，今年代表墨西哥參加世界棒球經典賽，與大谷翔平相識。他今天在IG突然曬出與大谷合照，引發球迷無限遐想，他的名字更上日本X（推特）熱搜，還有網友發現他移除光芒隊追蹤，大谷的翻譯水原一平也追蹤他。

葛拉斯諾則是近期深陷交易傳聞，光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）也發文指出，道奇是最有能力得到葛拉斯諾的球隊。

光芒今年例行賽拿下99勝，但當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）涉嫌和未成年女性交往，被聯盟停賽，目前仍在調查中。另外，王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan）也動TJ手術，確定缺席明年賽季，對光芒可說是雪上加霜。

阿羅薩雷納今年入選明星賽，整季累積23發全壘打、83分打點，22次盜壘成功，打擊率0.254。葛拉斯諾今年從TJ手術回歸賽場，先發21場，主投120局飆出162次三振，防禦率3.53，由於他過去傷病史豐富，投球局數已創個人生涯單季新高。

道奇 光芒 大谷翔平

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