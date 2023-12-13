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MLB／數據網站公布美國熱搜球員 大谷橫掃37州、卡洛爾入列

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

2023邁入尾聲，知名數據網站《Baseball Reference》公布今年美國各州球員搜尋量冠軍，日籍二刀流巨星大谷翔平橫掃37州，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拿到3州，排名第2。

除了大谷翔平和賈吉外，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）和費城人隊哈波（Bryce Harper）都拿下2州，一度成為「四割男」的馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）也拿下明尼蘇達和北達科他州。

今年退休的老虎隊傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）和響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），都是自家球隊所屬地的熱搜球員。

大谷翔平 卡洛爾

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