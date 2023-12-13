MLB／沒搶到大谷翔平…巨人願給比照道奇合約

日本「二刀流」球星大谷翔平以10年7億美元合約加盟道奇隊，超乎想像的金額加上97%延遲支付，引發外界熱烈討論，後續傳出同類型合約公平提供給所有追求球隊，巨人隊今天也透露，曾提出與道奇隊相同合約。

巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）今天在接受媒體訪問時證實，球團確實有加入追逐大谷翔平行列，大谷翔平曾在美國時間12月2日造訪巨人隊主場，與巨人隊高層、前捕手波西（Buster Posey）、新任教頭梅爾文（Bob Melvin）會面。

薩伊迪也透露，球隊一開始就提出當時的史上最大合約，後續也持續抬高價格，甚至最後階段也提出與道奇隊完全相同的合約，最後被告知將由大谷翔平本人決定，當時巨人隊就覺得，大谷可能選擇留在南加州。

大谷翔平最終與道奇隊簽下10年7億美元合約，其中大部分延遲支付，10年期間只拿年薪200萬美元，其餘延後支付，經紀人巴列羅甚至透露，大谷原本還想將所有薪資都延遲支付。