MLB／大谷翔平延遲支付鑽漏洞？響尾蛇老闆幫澄清

大谷翔平與道奇隊簽下史無前例的10年7億美元合約，由於其中高達97%採延遲支付，引發不少球迷質疑「鑽漏洞」，今天反而是對手響尾蛇隊老闆坎崔克（Ken Kendrick）跳出來反駁，澄清道奇與大谷翔平都是「照遊戲規則走」。

大谷和道奇簽下這份10年7億美元中，前10年每年只拿200萬美元薪水，接著從2034年至2043年之間，每年各拿6800萬美元，等於有6.8億美元是延遲支付，換取的是每年「僅」4600萬美元計算為團隊薪資。

不少球迷質疑，大谷翔平的薪資額度從每年7000萬美元降到4600萬美元，讓道奇隊具有更高競爭力，有逃避豪華稅規範的嫌疑。

同屬國聯西區的響尾蛇隊今天舉辦「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）加盟記者會，不免被問到同區對手的最大補強，坎崔克認為道奇與大谷翔平都沒有違反現行規定，且實務操作上道奇隊確實仍有支出壓力。

坎崔克表示，目前報導中都沒有提到一件事，那就是大谷雖然每年只領200萬美元薪資，外界以為剩下的6800萬美元道奇隊可以隨意花用，但並非如此，這筆錢每年都要放進專屬的帳戶中，等待日後支付，這是聯盟與球員工會的協議內容之一。

坎崔克也很期待明年球季球隊對上有大谷翔平的道奇隊，「他是一個很棒的球員，上次我看到他，他是9名打者中的1人，上次看到他還是指定打擊，他是好球員，但會是救世主嗎？我猜大概不會吧。」

坎崔克強調，大谷翔平絕對是每個球隊都想要的球員，但能夠對抗他對球隊來說也是好事，「我們很期待對上他。」

響尾蛇隊在今年季後賽3戰橫掃道奇隊後，一路直闖世界大賽，最終敗給遊騎兵隊，季後以4年8000萬美元簽下E-Rod，坎崔克也承諾會繼續進行補強，「今年球季團隊薪資一定會寫下新高。」