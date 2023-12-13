MLB／大谷道奇合約延遲支付 1年只領200萬美元

比起10年7億美元（約台幣220億元）的天價合約，大谷翔平骨子裡的棒球魂更令人吃驚。昨傳出他與道奇隊的合約中高達6.8億美元是延遲支付，經紀人巴列羅證實此事，且大谷一開始還奇想：「可以把我的薪水全部延遲支付嗎？」

大谷渴求參戰季後賽，在進入自由市場後選擇已連續11年打進季後賽的道奇，雙方簽下一紙破紀錄的合約，不同於多數選手都會希望薪水可以愈早入袋愈好，大谷均薪7000萬美元，在10年合約期內每年只會領到200萬美元、合計2000萬美元，其餘6.8億美元將在他40歲到50歲之間無息入帳。

太過不可思議的支付方式，真實性一度引起好奇，大谷的經紀人接受「運動畫刊」專訪證實這項消息。巴列羅說，大谷一開始甚至希望可以全部都延遲支付。

大聯盟明年球季的保障薪資為74萬美元，最終決定大谷每年領200萬美元，而業界預期他場外收入每年可達5000萬美元之譜，大谷確實不急在此刻就拿到薪水。

「所有人都不應該對此感到訝異，因為大谷所做的每件事都是如此獨特，也經過深思熟慮。」巴列羅說，大谷用意在於保留道奇的薪資空間，用於補強最佳陣容。

大聯盟團隊薪資計算方式採取合約均薪，以大谷的合約來說就是7000萬美元，但在延遲付款部分採計會有折扣，大谷的合約在團隊薪資中的採計將下修到4600萬美元。此外，過去延遲付款最高比率為薛則的50％，而大谷這紙合約延遲支付比率是驚人的97%。