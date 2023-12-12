MLB／大谷正式官宣加盟道奇！「把世界冠軍遊行帶回洛杉磯」
隨著合約細節曝光，道奇隊今天也正式宣告大谷翔平的加盟，以史上最大合約迎來這名二刀流巨星，大谷也透過球隊發下豪語，要替洛杉磯拿下世界大賽冠軍。
大谷翔平上週末宣布以10年7億美金、北美運動史上最大合約轉投洛杉磯另一支球隊道奇，今天《The Athletic》披露合約細節，大谷有97%的薪水選擇延遲支付，在合約10年間每年實領僅200萬美金，豪華稅佔比4600萬，為的就是替球隊騰出薪資空間以利後續補強。
道奇隊也選擇於今天在官方社群媒體上宣布簽下大谷，並將於美國時間禮拜四舉行加盟記者會，未來將繼續身披17號球衣，大谷透過球隊發表聲明：「道奇球迷們，很感謝你們熱烈歡迎我加入球隊，我可以向你們百分之百保證，我和球團有著共同目標，那就是將世界大賽冠軍遊行帶回洛杉磯街頭。」
道奇球團主席沃爾特（Mark Walter）也在聲明中熱烈歡迎大谷成為隊史第11位日本出身的選手，「我們歡迎大谷翔平來到道奇，這裡是羅賓森（Jackie Robinson）、柯法斯（Sandy Koufax）和野茂英雄的家，他們三人是運動史上最有傳奇性和開拓性的球員，恭喜大谷以歷史級的合約加入這支歷史悠久的隊伍。」
除此之外，沃爾特也盛讚大谷是世代一遇的天才、全世界最令人興奮的運動員之一，「與翔平攜手合作，我們將致力於增加全世界的大聯盟球迷人數，讓他們能夠享受比賽帶來的興奮感。」
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