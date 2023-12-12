快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

MLB／大谷正式官宣加盟道奇！「把世界冠軍遊行帶回洛杉磯」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊官方社群今天宣布大谷翔平的加盟。 取自道奇隊官方X帳號
道奇隊官方社群今天宣布大谷翔平的加盟。 取自道奇隊官方X帳號

隨著合約細節曝光，道奇隊今天也正式宣告大谷翔平的加盟，以史上最大合約迎來這名二刀流巨星，大谷也透過球隊發下豪語，要替洛杉磯拿下世界大賽冠軍。

大谷翔平上週末宣布以10年7億美金、北美運動史上最大合約轉投洛杉磯另一支球隊道奇，今天《The Athletic》披露合約細節，大谷有97%的薪水選擇延遲支付，在合約10年間每年實領僅200萬美金，豪華稅佔比4600萬，為的就是替球隊騰出薪資空間以利後續補強。

道奇隊也選擇於今天在官方社群媒體上宣布簽下大谷，並將於美國時間禮拜四舉行加盟記者會，未來將繼續身披17號球衣，大谷透過球隊發表聲明：「道奇球迷們，很感謝你們熱烈歡迎我加入球隊，我可以向你們百分之百保證，我和球團有著共同目標，那就是將世界大賽冠軍遊行帶回洛杉磯街頭。」

道奇球團主席沃爾特（Mark Walter）也在聲明中熱烈歡迎大谷成為隊史第11位日本出身的選手，「我們歡迎大谷翔平來到道奇，這裡是羅賓森（Jackie Robinson）、柯法斯（Sandy Koufax）和野茂英雄的家，他們三人是運動史上最有傳奇性和開拓性的球員，恭喜大谷以歷史級的合約加入這支歷史悠久的隊伍。」

除此之外，沃爾特也盛讚大谷是世代一遇的天才、全世界最令人興奮的運動員之一，「與翔平攜手合作，我們將致力於增加全世界的大聯盟球迷人數，讓他們能夠享受比賽帶來的興奮感。」

洛杉磯 大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／超佛！大谷合約期只領0.2億 6.8億美元10年後無息入帳

大谷翔平與道奇隊簽下10年7億美元（約台幣220億）的破天荒合約，細節尚未正式公布，The Athletic網站引述消息...

MLB／大谷翔平明年仍穿17號？道奇官網推新商品暴雷

大谷翔平日前以10年7億美元合約加盟道奇，儘管他尚未正式公布要穿幾號球衣，但道奇官網商城直接不演了，上架大谷新商品預購，球衣和T恤背號都是「17」號。 大谷職業生涯穿過3個背號，效力日職時承接前

MLB／不到大聯盟平均一半！大谷下季實領薪水僅排全隊第17

大谷翔平上週末宣告加盟西岸「邪惡帝國」道奇隊，合約總值10年7億美元，撼動世界棒壇，雖然道奇方尚未透露合約細節，不過知名體育媒體《The Athletic》率先披露，大谷合約中有6.8億美元是延遲付款

MLB／山本由伸身價飆漲 挑戰大聯盟投手合約、入札金紀錄

大谷翔平上週末宣告加盟道奇隊，替自由市場投下震撼彈，名列頭號FA大物的大谷「開獎」後，大聯盟官網排名第2的山本由伸晉身最熱門自由球員，據傳山本爭奪戰逐漸白熱化，近兩天已經分別與巨人、洋基隊會面，身價上

MLB／在道奇改回日職11號？日媒曝大谷不一定續穿17號

道奇牛棚大將凱利（Joe Kelly）月初和道奇簽下1年約，由於他和大谷翔平上季都穿17號球衣，因此日前有消息指出，球團詢問他是否能換背號。對此，凱利在受訪時開玩笑表示，可和大谷「共享」17號。

MLB／力拚個人連4年奪冠！史密斯1年約轉戰皇家

據大聯盟官網報導，今年隨遊騎兵奪冠的牛棚左投史密斯（Will Smith），將和皇家簽下1年500萬美元合約，力拚個人連4年奪冠。 皇家是史密斯大聯盟生涯發跡地，接著陸續效力釀酒人、巨人、勇士、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。