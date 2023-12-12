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MLB／山本由伸身價飆漲 挑戰大聯盟投手合約、入札金紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸引起大聯盟各隊瘋搶，挑戰大聯盟史上第2位身價破3億的投手。 路透社
山本由伸引起大聯盟各隊瘋搶，挑戰大聯盟史上第2位身價破3億的投手。 路透社

大谷翔平上週末宣告加盟道奇隊，替自由市場投下震撼彈，名列頭號FA大物的大谷「開獎」後，大聯盟官網排名第2的山本由伸晉身最熱門自由球員，據傳山本爭奪戰逐漸白熱化，近兩天已經分別與巨人、洋基隊會面，身價上看3億美金

山本由伸挾著25歲年紀優勢，是休賽季最搶手的先發投手，各隊追逐大谷翔平未果後，全聯盟都在關注山本由伸的落點，根據《CBS Sports》報導，有多個情報源透露山本由伸的合約會突破3億美金，且這金額還不包括入札金。

目前競爭山本由伸的領跑者為洋基、巨人、大都會等隊，山本陣營昨日和巨人會面，今天則拜訪洋基，日前大都會隊老闆柯恩（Steve Cohen）更直接飛往日本親自面談，足見熱門程度。除此之外，道奇隊也被預計是可能下家，尤其在大谷翔平已破紀錄的延遲付款合約加盟後，提供球隊足夠的薪資空間加入戰局。

大聯盟歷史上僅有6名投手合約突破2億美金，更只有洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）一名先發投手總值破3億美金，他於2019年簽下9年3.24億大約，接下來則是史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的7年2.45億、普萊斯（David Price）的7年2.17億。

依照這個態勢，山本有望直接衝上歷史第2高，甚至是投手史上最大約，除了柯爾的紀錄，山本也能挑戰達比修有創下的入札金紀錄，達比修有2011年以5170萬天價入札金加盟遊騎兵隊。

過去幾年經過不斷更新，如今入札金制度為合約前2500萬美金的20%，再加上後2500萬美金的17.5%、和之後的10%，若山本要打破紀錄，合約必須來到3.33億美金。

美金 日本 山本由伸

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