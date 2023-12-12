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MLB／ 大谷下季實領僅200萬 美記：確保選的球隊能負擔身價

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平新賽季將轉戰道奇，組成豪華的「3MVP」打線。 路透社
大谷翔平新賽季將轉戰道奇，組成豪華的「3MVP」打線。 路透社

大谷翔平以10年7億美元轉戰道奇隊，合約細節於今日曝光，令外界詫異的是，合約總值有高達97%都是延後支付，大谷下季實領薪水僅200萬美元，比大聯盟平均還低，美媒報導中透露，延後支付由大谷陣營提出，且非獨厚道奇，而是對每支球隊都開一樣的條件。

大谷翔平的7億美元中大約有6.8億美元會在10年後分期付款，換言之到合約跑完前，大谷每年實領薪水皆為200萬美元，還不包含利息，此消息一出，震撼程度不亞於當初簽約，算進未來10年美元通膨，大谷這筆合約實際價值約為10年4.6億美元，每年少了2400萬美元，縮水程度可想而知。

根據《The Athletic》透露，大谷未來10年每年豪華稅佔比為4600萬美元，給了球隊更多補強空間，不過並非只對道奇「優待」，而是對每支競爭球隊都提出相同的要求，「大谷清楚理解延後支付的影響及程序，並認為這是正確的作法。」

天使記者天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）更讚嘆道：「本質上，大谷翔平是確保自己選擇的球隊『能負擔』得起身價。」

事實上，道奇利用延後支付合約降低豪華稅的經歷並不少，舉凡貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等人都有相同條款，貝茲12年3.65億美元續約有1.15億美元從2033年開始支付；弗里曼的6年1.62億美元合約則是有5700萬美元會在2028年後入帳，不過比例都沒有像大谷翔平一樣壓縮到極致，顯見其對於爭冠的決心。

美金 大谷翔平 道奇

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