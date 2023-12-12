MLB／不到大聯盟平均一半！大谷下季實領薪水僅排全隊第17

大谷翔平上週末宣告加盟西岸「邪惡帝國」道奇隊，合約總值10年7億美元，撼動世界棒壇，雖然道奇方尚未透露合約細節，不過知名體育媒體《The Athletic》率先披露，大谷合約中有6.8億美元是延遲付款，前10年均實領僅200萬美元，這數字出來也令外界咋舌，直呼大谷實在太「犧牲」。

根據報導指出，大谷翔平雖然平均年薪是創大聯盟紀錄的7000萬美元，不過魔鬼藏在細節中，這10年每年只會領到200萬美元，10年後球隊再付清剩餘的6.8億美元，更佛的是還沒有利息，為的就是給球隊在自由市場上的操作彈性。

去年大聯盟平均薪資達490萬美元，換言之，大谷翔平新賽季的薪水連大聯盟平均一半都不到，在隊上別說是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等球星，連後援投手佛格森（Caleb Ferguson）都領得比他多，大谷下賽季的200萬美元薪資全隊只排第17名。

Los Angeles Dodgers players, ranked in order of expected salary in 2024:



1) Betts

2) Freeman

3) Taylor

4) Muncy

5) Heyward

6) Smith

7) Buehler

8) Kelly

9) Rojas

10) Yarbrough

11) Barnes

12) Gonsolin

13) Phillips

14) Graterol

15) Ferguson

16) May

17) Ohtani — Jeff Passan (@JeffPassan) 2023年12月12日

根據美媒計算，大谷翔平實領200萬美元，在薪資空間的佔比則為4600萬美元，仍打破薛則（Max Scherzer）的4333萬美元大聯盟紀錄，相比於原先的7000萬美元均薪，等於變相替道奇騰出2400萬美元空間，替道奇在自由市場上競爭大魚增添本錢，據傳道奇將目光鎖定在大谷國家隊隊友山本由伸身上。

雖然大谷翔平在球場上的薪資有不小讓步，不過未來10年場外收入才是最大的薪水來源，代言收入預計上看5000萬美元，也算是洛杉磯另類的「薪資紅利」。