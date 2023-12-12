MLB／不到大聯盟平均一半！大谷下季實領薪水僅排全隊第17
大谷翔平上週末宣告加盟西岸「邪惡帝國」道奇隊，合約總值10年7億美元，撼動世界棒壇，雖然道奇方尚未透露合約細節，不過知名體育媒體《The Athletic》率先披露，大谷合約中有6.8億美元是延遲付款，前10年均實領僅200萬美元，這數字出來也令外界咋舌，直呼大谷實在太「犧牲」。
根據報導指出，大谷翔平雖然平均年薪是創大聯盟紀錄的7000萬美元，不過魔鬼藏在細節中，這10年每年只會領到200萬美元，10年後球隊再付清剩餘的6.8億美元，更佛的是還沒有利息，為的就是給球隊在自由市場上的操作彈性。
去年大聯盟平均薪資達490萬美元，換言之，大谷翔平新賽季的薪水連大聯盟平均一半都不到，在隊上別說是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等球星，連後援投手佛格森（Caleb Ferguson）都領得比他多，大谷下賽季的200萬美元薪資全隊只排第17名。
根據美媒計算，大谷翔平實領200萬美元，在薪資空間的佔比則為4600萬美元，仍打破薛則（Max Scherzer）的4333萬美元大聯盟紀錄，相比於原先的7000萬美元均薪，等於變相替道奇騰出2400萬美元空間，替道奇在自由市場上競爭大魚增添本錢，據傳道奇將目光鎖定在大谷國家隊隊友山本由伸身上。
雖然大谷翔平在球場上的薪資有不小讓步，不過未來10年場外收入才是最大的薪水來源，代言收入預計上看5000萬美元，也算是洛杉磯另類的「薪資紅利」。
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