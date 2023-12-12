MLB／超佛！大谷合約期只領0.2億 6.8億美元10年後無息入帳
大谷翔平與道奇隊簽下10年7億美元（約台幣220億）的破天荒合約，細節尚未正式公布，The Athletic網站引述消息人士透露，大谷每年薪水7000萬美元中竟有高達6800萬美元是10年後的延遲支付，且不計利息。
大谷爭奪戰最終由長期強權道奇勝出，合約價碼一出令各界震驚、遠遠超乎想像，這一紙合約直接打破全球體壇最大合約總額紀錄。道奇官方尚未正式公布細節，倒是美國媒體搶先一步曝光。
The Athletic報導中指出，大谷的10年合約期內，年薪7000萬美元只會先入帳200萬美元，有高達6800萬美元為延遲支付，將在這紙合約走完後的2034到2043年間無息支付，這將幫助道奇有更大的薪資彈性用於補強，而大谷雖然場上薪水暫時入袋少，但預期場外代言收入可達每年5000萬美元之譜。
報導中也提到，大聯盟團隊薪資計算方式採取合約均薪，以大谷的合約來說就是7000萬美元，但在延遲付款的部分採計會有折扣，大谷的合約在團隊薪資中的採計下修到4600萬美元。
大聯盟與球員工會的勞資協議中明訂，選手合約的延遲支付金額或比例並無上限限制，大谷與道奇的合約有高達97%為延遲支付並無問題。
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