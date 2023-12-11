MLB／在道奇改回日職11號？日媒曝大谷不一定續穿17號

道奇牛棚大將凱利（Joe Kelly）月初和道奇簽下1年約，由於他和大谷翔平上季都穿17號球衣，因此日前有消息指出，球團詢問他是否能換背號。對此，凱利在受訪時開玩笑表示，可和大谷「共享」17號。

據先前報導，凱利認為如果是為了大谷讓背號，他會感到非常榮幸。他今天更在節目上幽默地表示，「可以製作一件球衣，名字就叫『Joehei』。」

不過日媒《Full-Count》指出，大谷不一定會穿17號球衣，大谷效力日職期間穿11號。當初因為天使已退休11號球衣，大谷才改穿17號。值得一提的是，道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）上季穿11號，但大聯盟官網將他改列為道奇19號，可能代表大谷將穿回11號球衣。

大谷以前受訪時曾表示，參加國際賽都穿16號，是為了致敬效力過道奇的前輩野茂英雄，目前道奇16號是明星捕手史密斯（Will Smith）所擁有。