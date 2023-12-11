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MLB／力拚個人連4年奪冠！史密斯1年約轉戰皇家

聯合新聞網／ 綜合報導
牛棚左投史密斯。 美聯社
牛棚左投史密斯。 美聯社

據大聯盟官網報導，今年隨遊騎兵奪冠的牛棚左投史密斯（Will Smith），將和皇家簽下1年500萬美元合約，力拚個人連4年奪冠。

皇家是史密斯大聯盟生涯發跡地，接著陸續效力釀酒人、巨人、勇士、太空人及遊騎兵。2021年他在勇士單季37次救援成功，最終助隊奪冠，2022年被交易到太空人，雖季後賽沒上場，仍隨隊奪冠。

史密斯今年以1年150萬加盟遊騎兵，例行賽投57.1局，防禦率4.40；季後賽只投3.1局失4分，完成個人三連霸，成為北美職業運動首位，效力3隊完成3連霸的球員。

皇家近年戰績積弱不振，史密斯想在堪薩斯創下個人4連霸，幾乎是不可能的任務。皇家今年季前以1年375萬美元合約簽下「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），季中交易到遊騎兵換取資產，查普曼也隨隊奪冠，史密斯明年想奪冠，可能得循這個模式。

皇家

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