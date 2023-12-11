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MLB／大谷翔平為何情定道奇？日媒曝5項關鍵因素

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 截圖自X
大谷翔平。 截圖自X

大谷翔平昨天以10年7億美元合約重磅加盟道奇隊，日媒《Full-Count》指出5項，道奇在大谷爭奪戰脫穎而出的關鍵因素。

首先道奇是常勝球隊，從2013年起，道奇連11年打進季後賽，3度打進世界大賽，並在2020年奪下冠軍，道奇距離再次奪冠只剩一步，將成為大谷的動力。

第2，道奇上季的指定打擊是老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）擔任，他上季轟出33發全壘打和103分打點，但道奇未和他續約，空出指定打擊給大谷。

第3是球隊財務考量，道奇是大市場球隊，團隊薪資常年排在大聯盟第1，不過近年節省開支，在簽下大谷前團隊薪資僅1億2291萬美元，排大聯盟第15，即使花7000萬美元簽下大谷，還有不少補強空間。

第4是醫療支援，今年9月幫大谷翔平開右手肘手術的名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）是道奇隊醫。道奇治療師李（Bernard Lee）曾在天使工作，2018年大谷動TJ手術時，陪他度過復健期，因此大谷對道奇醫療團隊更有信心。

第5是道奇很早就對大谷有興趣，大谷高中一年級時，道奇就曾積極挖角他，大谷當年也以加盟道奇為目標，但高中畢業後被日職火腿隊說服。2017年大谷赴美挑戰大聯盟，道奇也展現誠意，請塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）當說客。

大谷翔平 道奇

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