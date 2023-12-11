MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

大谷翔平在昨天確定花落道奇隊，道奇陣營有多興奮？投手菲利普斯（Evan Phillips）透露，消息出來瞬間，群組裡陷入瘋狂。

各界敲碗等待大谷公布新東家，答案終於在昨天出爐，他與道奇達成10年7億美元合約共識，續留洛杉磯，但不再屬於天使，而是投效已經連11年打進季後賽的道奇。

菲利普斯接受MLB Network電台節目訪問，還原昨天大谷本人及經紀公司公布決定的瞬間，「我們的牛棚聊天群組陷入瘋狂，球隊群組也瘋了。」他說大夥討論得很熱絡，「明年一定會是很有趣的球季，這點是確定的。」

菲利普斯也表示，大谷翔平過去幾年的成績是前所未見，他值得破紀錄的合約數字，「我們都很開心道奇可以擁有他10年。」

捕手史密斯（Will Smith）也透露自己狂刷X（推特）想看大谷簽約消息，最終確定是來到自家隊上，「他是棒壇最強球員，毫無疑問我們在昨天成為一支更強的球隊。」