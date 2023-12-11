聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了
大谷翔平在昨天確定花落道奇隊，道奇陣營有多興奮？投手菲利普斯（Evan Phillips）透露，消息出來瞬間，群組裡陷入瘋狂。
各界敲碗等待大谷公布新東家，答案終於在昨天出爐，他與道奇達成10年7億美元合約共識，續留洛杉磯，但不再屬於天使，而是投效已經連11年打進季後賽的道奇。
菲利普斯接受MLB Network電台節目訪問，還原昨天大谷本人及經紀公司公布決定的瞬間，「我們的牛棚聊天群組陷入瘋狂，球隊群組也瘋了。」他說大夥討論得很熱絡，「明年一定會是很有趣的球季，這點是確定的。」
菲利普斯也表示，大谷翔平過去幾年的成績是前所未見，他值得破紀錄的合約數字，「我們都很開心道奇可以擁有他10年。」
捕手史密斯（Will Smith）也透露自己狂刷X（推特）想看大谷簽約消息，最終確定是來到自家隊上，「他是棒壇最強球員，毫無疑問我們在昨天成為一支更強的球隊。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言