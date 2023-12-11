MLB／道奇許10年220億 大谷合約破紀錄

「二刀流」大谷翔平成績單 資料來源／MLB官網 圖／路透 明年起的大谷翔平，不再領一人薪當兩人用，道奇隊以破紀錄的10年7億美元（約台幣220億元）合約與他達成簽約共識，依然落腳洛杉磯，但不再屬於天使隊。

大谷爭奪戰終於開獎得主，昨天他透過社群網站親自宣布結果，一開頭先表達歉意讓外界久等，選擇道奇成為自己的新東家，他迫切希望能持續拿出最好的自己，「直到選手生涯的最後一天，我都希望能不只是為了道奇、而是為了全棒壇繼續努力。」

大谷的合約還待體檢通過，尚未正式宣布，但這一紙合約總額大幅刷新楚奧特的12年4.265億美元大聯盟史上最大合約；就算再放大到體壇來看也是前所未見，打破足壇天王梅西的4年6.74億美元紀錄。

經紀人巴列羅表示，大谷非常期待與道奇的合作關係，「合約顯示雙方對於打造球隊長期成功的承諾。」薪水延遲支付來自大谷本人同意，藉此降低團隊薪資，保有補強空間。

大谷過去6年效力天使，儘管個人豪奪兩座年度MVP，但團隊成績一塌糊塗，留下0季後賽經驗，他在季中坦言想贏的渴望愈來愈強烈，取得自由身前進連11季打進季後賽的道奇。

天使昨天已經撤下球場上方的大谷巨型海報，球隊官網對於大谷簽約道奇的報導中提到，對天使球迷來說，這是令人心碎的決定，特別是大谷選擇了「公路大戰」的對手道奇，「大谷很享受在天使的時間，球團也善待他，但很單純的問題是天使贏不了。」

還有一支球隊在24小時內從天堂到地獄，前一天連環錯誤消息和巧合拼湊之下，藍鳥隊球迷一度誤以為即將簽下大谷，最終證實只是誤會一場。