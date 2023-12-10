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MLB／大谷翔平加盟道奇 日媒預測將組MVP打線

中央社／ 東京10日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，日媒預測大谷加上道奇陣中兩位曾獲最有價值球員（MVP）的強打者，將出現前3棒都是MVP打者的打線。

大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

日本讀賣新聞報導，道奇的特色之一就是擁有以貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）為首的強力打線，這兩人都曾獲選MVP。

等大谷加入後，預料將出現由本季39轟的貝茲擔任1棒打者、44轟的大谷擔任2棒打者，及29轟的弗里曼擔任3棒打者的MVP打線。

大谷選擇加盟的道奇隊是曾拿過7次世界大賽冠軍的勁旅，過去曾有野茂英雄等日籍球員效力過，是日本球迷相當熟悉的球隊。

道奇主場位於洛杉磯，對曾在洛杉磯近郊的加州安那罕打了6年球的大谷來說，加盟道奇後的生活環境並不會出現太大改變。

相對於美聯西區老東家洛杉磯天使隊從2014年以後就未能再打入季後賽，道奇過去10年共拿過9次國聯西區第一，從2013年起連續11年闖進季後賽，並在2020年奪得世界大賽冠軍。

大谷在出賽今年3月舉辦的世界棒球經典賽（WBC）且助日本隊奪冠後曾說，球季期間恐怕不會有這麼大的壓力或緊張情緒，「如果有的話可能就是季後賽或是世界大賽吧，我想再次體會那種充滿緊張感的經驗」，而道奇可說是一支有可能打進季後賽或世界大賽的球隊。

自從野茂英雄1995年加盟道奇後，包括石井一久、黑田博樹、前田健太及達比修有等日籍球員也都陸續效力過道奇。

就目前來看，明年球季道奇只有大谷一名日籍球員，而明年也是道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在道奇的第9個球季。

羅伯茲的父親是美軍退役軍人、母親是日本人，在這位出生日本沖繩的指揮官帶領下，大谷將在道奇展開新的棒球人生。

世界大賽 貝茲

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