MLB／菊池雄星訂位壽司餐廳空穴來風 老婆公布晚餐菜單

大谷翔平昨天一度被盛傳即將與藍鳥隊簽約，讓傳聞越來越像真實的其中一項資訊，來自一則稱菊池雄星在藍鳥主場外預訂了50人以上的壽司餐廳，直到大谷確定與道奇隊簽約，外界仍然好奇菊池雄星到底為何要訂位餐廳，他的太太瑠美今天透過IG直播澄清：「我根本不知道哪裡有壽司餐廳可以訂位50人以上。

藍鳥是大谷最終候選球隊之一，而昨天連環錯誤和巧合拼湊起來，各界追蹤一架私人班機，深信機上就是要去多倫多簽約的大谷，其中一項關鍵資訊來自有人爆料，菊池雄星已在藍鳥主場羅傑斯中心外的高檔壽司餐廳預定了50人以上的座位。

「真的很驚訝，而且好多人都相信這是真的。」瑠美今天在直播中澄清謠言，「我收到了很多訊息問我，被問到都覺得累了。」她說全家人昨天度過平凡的一天，「我們沒吃壽司，和兒子一起吃了牛肉燉菜。」

瑠美表示，如今大谷簽約消息出來，真相大白，終於可以告訴大家，「太多人關注了，大谷本人可能無法說出實情，這可能是最讓他困擾的事情。」