MLB／一度傳出大谷加盟藍鳥 道奇突然傻眼：不舒服的感覺

大谷翔平今天宣布以10年7億美金歷史大約加盟道奇隊，堪稱大聯盟休賽季頭號震撼彈，道奇高層在受訪中坦言，昨日美媒傳出大谷即將加盟藍鳥的消息確實讓球隊突然傻眼，嚇出一身冷汗，幸最終仍順利將大谷留在洛杉磯，圓了球隊從高中追了10年的「大谷夢」。

根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，大谷翔平前天晚上搭上飛往多倫多的私人飛機，並將於當天宣布最終決定，此話一出讓全球球迷屏息以待，但最終證實是烏龍一場，飛機上的是加拿大商人赫賈維克（Robert Herjavec），後續摩洛西也在社群媒體上道歉。

但事隔不到一天便急轉直下，大谷翔平今天宣告簽約道奇，這場大谷爭奪戰也畫下休止符，根據道奇高層透露，大谷飛往多倫多假消息傳出當下，團隊感到手足無措並隨即召開會議，即便知道消息可能是假的，開會氛圍仍十分焦慮，「充滿了不確定性，這是描述它的最好方式，不是種舒服的感覺。」

此外，制服組也提到，跟大谷間的會面感覺良好，且過去10年來年年打進季後賽，豪門強隊歷史是吸引大谷的關鍵，「他把球隊舒適度放在賺取的每一分錢之上，不認為薪水總值最高的合約就是最好的合約。」

道奇隊從2012年大谷翔平高中畢業時就想將他帶回美國，最終他被火腿隊給勸留在日本；2017年底大谷宣布挑戰大聯盟時，道奇也曾爭取但未果，直到今年季末，才順利將大谷翔平「追」到手。

道奇某位高層盛讚：「你人生中可能只會遇到一名球員做到這些事，所以當你有機會簽下大谷時，就會盡其所能......體育界很少有真正的全球巨星，說到棒球大谷是唯一一個。」