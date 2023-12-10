MLB／宇宙道奇！大谷翔平組3MVP打線 有望挑戰狂紀錄

大谷翔平今天宣布加盟道奇隊成為球界最震撼消息，道奇隊將組成「宇宙級」打線，大谷翔平加上貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），3名MVP級打者都在同一隊，史上罕見，大谷更有機會挑戰一項狂紀錄。

大谷翔平拿下今年美聯MVP，作為打者敲出44轟、95分打點，另有20次盜壘，作為投手則是132局投出167次三振，拿下10勝，防禦率3.14，明年球季雖然因術後復健還無法投球，以打者之姿對道奇隊仍是一大補強。

美國媒體預測明年道奇隊打線，第1棒貝茲、第2棒大谷翔平、第3棒弗里曼，弗里曼是2020年國聯MVP，貝茲則是2018年得主，前3棒都是MVP。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）更指出，在大谷翔平加盟後，明年的道奇隊將擁有前一年MVP票選前三球員，成為史上第五隊，大谷是美聯MVP，貝茲在國聯MVP票選排第2、弗里曼第3，前四隊是2004年洋基、1967年金鶯、1960年白襪、1942年道奇。

由於大谷翔平從美聯轉戰國聯，未來10年有機會挑戰史上第二位在不同聯盟都拿下MVP的球員，史上第一人是名將羅賓森（Frank Robinson），在1961效力紅人、1966效力金鶯時都曾拿下MVP。

而在不同球隊拿下MVP的球員，過去也僅5人辦到，羅賓森之外，還有邦茲（Barry Bonds）、A-Rod（Alex Rodriguez）、法克斯（Jimmie Foxx）、哈波（Bryce Harper）。